القبض على عامل قتل جاره داخل شقته بمدينة نصر

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على عامل قتل جاره، واستولى على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقته في مدينة نصر.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي، بالعثور عليه شخص جثة هامدة داخل مسكنه في مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مقتولا داخل شقته ووجود بعثرة بمحتوياتها تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره بعدما خطط لسرقته واستولى على أموال ومشغولات ذهبية من داخل الشقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف السرقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.


اقرأ أيضا.. حبس ريناد عماد فتاة "التيك توك" لترويجها فيديوهات خادشه
في سياق منفصل، أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس "ريناد عماد" فتاة التيك توك، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتقديم محتوى فيديوهات خادشه للحياء يتضمن مواد إباحية.

وكشفت التحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمة تقوم بالإعلان عن نفسها لممارسة البغاء واستقطاب الشباب مقابل مبالغ مادية وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع.

وكشف مصدر مطلع، داخل النيابة لـ "الفجر"، عن تفاصيل القبض على "منه الله عماد" وشهرتها "ريناد عماد" فتاة التيك توك، موضحا أنه تم القبض عليها، داخل أحد "الكافيهات" الشهيرة والتي يملكها نجل أحد المشاهير بمنطقة الدقي، مضيفا أن النيابة وجهت لها 5 تهم.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على ريناد عماد، صانعة المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك لاتهامها بإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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في سياق منفصل، قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سما المصري للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها.

يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنية ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر ومن المنتظر نظره يوم 7 يوليو القادم.

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