الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - برشلونة 1 × 0 إسبانيول - الدوري الإسباني الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:59 م برشلونة محمد مرعي Advertisements حقق برشلونة فوزًا صعبًا على حساب ضيفه إسبانيول بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني. أخبار تهمك إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. الموت يفجع مصطفى قمر منذ ساعتين و 13 دقيقة تعليق صارم من أبنة شقيق الفنانة شادية على وفاة رجاء الجداوي منذ ساعة و نصف محمد صلاح يُشعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي منذ ساعتين عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا منذ أقل من ساعة نجم الزمالك يجدد تعاقده مع الفريق منذ ساعة و 11 دقيقة الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي منذ حوالي 8 ساعات الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي منذ حوالي 4 ساعات يورجن كلوب يشيد بمحمد صلاح بعد التسجيل امام برايتون منذ 39 دقيقة عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق منذ حوالي 5 ساعات صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون منذ أقل من نصف ساعة الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة منذ حوالي 8 ساعات الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية منذ حوالي 11 ساعة الكشف عن أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي منذ أقل من ساعة رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية) منذ حوالي 9 ساعات فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية" منذ حوالي 7 ساعات