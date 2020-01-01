نجلاء بدر تستعيد ذكرياتها بهذه الصورة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أستعادت الفنانة نجلاء بدر، ذكريات شبابها حيث نشرت نشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصورة وهي في المرحلة الجامعية وعلقت قائله: "تخيلوا دي انا كنت في تانيه جامعة كليه الإعلام جامعة القاهرة".

وأضافت بعتتلي الصورة دي صاحبتي و دفعتي اللي عشنا سوى على الحلوه بجد "نضال البكري". 


في سياق آخر شاركت الفنانة نجلاء بدر، خلال ماراثون دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "الفتوة"، أيضاً التي لعبت فيه دور جميلة، والتي تقع فى حب ياسر جلال بطل العمل طوال الأحداث إلا أنها ومع عدم حبه لها تتزوج من عزمي اسم الشخصية الذى لعبها أحمد صلاح حسني فى النهاية وتقع فى حبه بسبب ما يكنه لها من حب كبير، وهو الدور التي تمكنت من خلال من نيل ردود فعل إيجابية.


يذكر أن مسلسل "الفتوة"، عُرض علي قناة الحياة ضمن السباق الرمضانى المنقضى، من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، وضم المسلسل الفتوة عدد كبير من الفنانين بجانب بطله النجم ياسر جلال، حيث شارك فى بطولته كل من نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ومى عمر وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.
نجلاء بدر تستعيد ذكرياتها بهذه الصورة
نجلاء بدر تستعيد ذكرياتها بهذه الصورة

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