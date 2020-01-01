مصر المقاصة يجري المسحة الثالثة لفيروس كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
محمد جمال

أجرى لاعبي فريق الكرة بنادي مصر المقاصة اليوم المسحة الطبية الثالثة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تمهيدا لعودة منافسات الدوري.

وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.

وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال، وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري للفريق.

وكانت نتائج المسحتين الأولى والثانية اللتين خضع لهما الفريق في وقت سابق قد جاءت جميعها سلبية.

وفي سياق آخر استأنف فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس.

وفي بداية المران عقد إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة جلسة سريعة مع اللاعبين حثهم خلالها على التركيز في التدريبات، ومواصلة العمل بجدية للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر المقاصة فيروس كورونا المقاصة

أخبار تهمك

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

يورجن كلوب يشيد بمحمد صلاح بعد التسجيل امام برايتون

منذ 41 دقيقة

نجم الزمالك يجدد تعاقده مع الفريق

منذ ساعة و 13 دقيقة

محمد صلاح يُشعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين

عاجل.. الموت يفجع مصطفى قمر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

منذ نصف ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق صارم من أبنة شقيق الفنانة شادية على وفاة رجاء الجداوي

منذ ساعة و نصف

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ حوالي 7 ساعات

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

المقاصة يفوز على منشية ناصر 5 – صفر في الودية الثانية اليوم

18 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة النجوم

18 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة انبي.. وعودة وحيد وفوافي

استبعاد أنطوي وفوافي من قائمة المقاصة لمباراة المقاولون.. وتواجد "بيكلي"

18 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة الإنتاج الحربي

تراوري يؤازر لاعبي المقاصة في التدريبات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:18 ص

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

08:31 م

الكشف عن أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

12:15 ص

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

09:30 م

صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»