أحلي واحدة في الكوكب.. باسل الزوار يهنئ شيرين رضا بعيد ميلادها

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:01 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
وجه النجم باسل الزوار لشيرين رضا رسالة تهنئة بعيد ميلادها ، حيث نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهر باسل بالصورة برفقة شيرين وعلق قائلاً : عيد ميلاد سعيد يا شيكا , أحلي واخدة في الوطن العربي والكوكب.

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا مسلسل "ليه لأ"من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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