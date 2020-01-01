محافظ الفيوم: معدلات الإصابة بكورونا تراجعت

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في التعامل مع المخالفين في إجراءات الفتح الجزئي للحياة الطبيعية في المطاعم والمقاهي، لافتًا إلى أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة تراجع، وتم السيطرة على الفيروس.

وأضاف "الأنصاري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن إغلاق المقاهي والمطاعم المخالفة بالمحافظة يهدف إلى حماية المواطنين، وتابع: "أحنا مش هنرجع عن ده لأننا بنحمى حياة المواطنين".

آخر مستجدات فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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