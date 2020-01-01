16 فرعا و46 سيارة.. "حماية المستهلك" يستعد لضبط الأسواق في عيد الأضحى

بعد إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن يوم 30 يوليو المقبل وقفة عيد الأضحى المبارك (وقفة عرفة)، ويوم 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك، يستعد جهاز حماية المستهلك بشكل خاص للعيد نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، من أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وتستعرض بوابة "الفجر" خطة حماية المستهلك، لضبط الأسواق في عيد الأضحى، في السطور التالية:





- خطة جهاز حماية المستهلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك:

كشف تقرير حكومي، أن خطة استعدادات جهاز حماية المستهلك لعيد الأضحى المبارك، تضم فريق عمل رقابي، يتم تشكيله بالتنسيق مع الجهات المعنية، كمباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية والتجارة الداخلية، بهدف تنفيذ حملات موسعة على الأسواق المحلية، وتكون أهدافها محلات الجزارة وبيع اللحوم الحمراء، للتحقق من وجود الأختام الحكومية، وأن تتم عملية الذبح من خلال السلخانة، وأن يتم الكشف عن خلوها من الأمراض الوبائية إلى جانب التحقق من تواريخ الإنتاج والصلاحيات، من خلال المرور على الثلاجات والمبردات، وتحرير محاضر للمخالفين، وأن يتم إحالتها للنيابة العامة للبدء في التحقيقات، بالإضافة إلى التحقق من توفير جميع السلع الأساسية والغذائية في المجمعات الاستهلاكية، والأسواق والتحقق من أن يكون مدونًا عليها الأسعار.





كما يستعد أيضًا جهاز حماية المستهلك، لعيد الأضحى المبارك، من خلال تشكيل غرفة العمليات، وتفعيل الخط الساخن لضبط الأسواق المحلية، ومكافحة انتشار السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية، أو السلع المقلدة ومواجهة التلاعب في الأسعار عن طريق الحملات الرقابية؛ التي تقوم بدور المرور الدوري المكثف.





- 16 فرعًا و46 سيارة ضبطية قضائية بالمحافظات:

من جانبه، قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة، أنه يوجد بالجهاز حوالي 60 ضبطية قضائية لمأموري الضبط القضائي، وموزعين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، يعملون في حوالي 16 فرعًا، وهذه الفروع تعمل بصورة مكثفة بهدف المرور على الأسواق المحلية والمحلات التجارية وتلقي الشكاوى من المستهلكين، والوصول إلى حلول لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات، وفي مديريات التموين والتجارة الداخلية.





وأضاف "فرج"، أنه يوجد 46 سيارة ضبط قضائية لحماية المستهلك، وتعمل السيارات بتطبيق "الجي بي إس"، وبذلك يتمكن جهاز حماية المستهلك من رصد تحركاتها وأماكنها وسرعة تلقيها الشكاوى، والتحقيق فيها والوصول إلى حلها.





- حملات رقابية على محلات بيع اللحوم:

وكشف "فرج"، أن جهاز حماية المستهلك يركز حملاته الرقابية على محلات بيع اللحوم والخِراف الحية والضأن واللحوم المبردة والمجمدة، خاصة أن عيد الأضحى يتميز بشكل أساسي دون عن بقية الأعياد بزيادة استهلاك اللحوم والأضاحي بمعدلات ضخمة، هذا بالإضافة إلى المرور على محلات الملابس الجاهزة؛ للتحقق من الأسعار والجودة للمنتجات، والتأكد من عدم وجود أي عيوب في الصناعة.



