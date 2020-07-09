أسعار الذهب اليوم الخميس 9-7-2020.. تراجع بالمعدن الأصفر و21 مازل فوق مستوي الـ 800 جنيه

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
قفزة تاريخية في أسعار الذهب

هبطت أسعار الذهب  في مستهل التعاملات اليوم الخميس، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 إلى نحو803 جنيها، على خلفية الارتفاع الكبير الذهي شهده السعر العالمى مسجلا مستوى 1800 دولار للأوقية لأول مرة وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

من جانبه قال ايهاب واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية أن السبب وراء القفزة التي شهدها الذهب المحلى أمس هى ارتفاع سعر الاوقية العالمية ليتجاوز مستوى 1800 دولار لأول مرة .


 

وأضاف واصف أن سعر الذهب ارتفع لأعلي مستوياته منذ 9 سنوات و يبتعد عن أعلي نقطه تاريخيه بقيمه 4٪؜ يأتي هذا بعد تدفق 40 مليار دولار في النصف الأول من السنه في صناديق الذهب بعد هروله المستثمرين لشراء الذهب كملاذ أمن و تدني أسعار الفائده.

اما محليا فيعد اليوم هو يوم تحقيق سعر قياسي جديد للمعدن النفيس علي الإطلاق في مصر مع ارتفاع الأسعار العالميه، من المتوقع أن تستمر الإرتفاعات خلال الفتره القادمه و لكن قد تتباطئ هذه الاتفاعات لجني الأرباح فالاسواق العالميه.




سعر الذهب في مصر الآن

سعر الذهب عيار 18 : 688.25 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 : 803 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 24 : 917.75 جنيهًا للجرام


الجنيه الذهب : 6424 جنيه


أسعار الذهب العالمي:


واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، ليظل عند  أعلى مستوى في حوالي 9 سنوات لليوم الرابع على التوالي.

وصعد المعدن مع خسائر قوية للعملة الأمريكية خلال التعاملات وسط مكاسب لليورو والإسترليني.



ويستفيد المعدن الأصفر باعتباره ملاذ آمن وسط الأزمات من الارتفاعات القياسية للحالات الجديدة بالفيروس الذي أصاب أكثر من 11.8 مليون شخص على الصعيد العالمي.

 

وأعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من أن الزيادة حالات العدوى بالوباء تهدد بخفض إنفاق المستهلكين ومكاسب الوظائف.

 

وجاء أداء المعدن الأصفر وسط تقلبات الأسواق العالمية، في الوقت الذي بدأت فيه إدارة ترامب رسمياً إجراءات الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 0.6 بالمائة بما يعادل 10.70 دولار ليهبط إلى مستوى 1820.60 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ سبتمبر عام 2011.

 

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 0.8 بالمائة أو 15.30 دولار إلى 1810.47 دولار للأوقية.

وفي نفس الوقت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة عند 96.453.


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