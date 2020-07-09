هل ينتقل جناح الأهلي إلى إنبي؟.. الفريق البترولي يرد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

كشف مسؤولي نادي إنبي حقيقة الأنباء المتداولة خلال الفترة الأخيرة، بشأن رغبة الفريق البترولي الحصول على خدمات الأنجولي جيرالدو دي كوستا جناح النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح مصدر داخل إنبي بأن الفريق لا يفكر إطلاقًا في التعاقد مع جيرالدو لاعب الأهلي خلال ميركاتو الصيف المقبل.

واستقر مسئولو الأهلي منذ فترة على رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا نجم الفريق في الصيف القادم وطلبوا الحصول على مبلغ ضخم من أي نادي يرغب في ضمه.

وجاء قرار الأهلي ببيع جيرالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وطلب مسؤولي القلعة الحمراء الحصول على مبلغ مليون دولار من أي نادي يريد ضم جيرالدو في الميركاتو الصيفي المقبل.

وطلب جيرالدو من إدارة القلعة الحمراء تخفيض المبلغ الذي يحتاجونه لبيعه لأنه كبير جدا ولن يقبل أي نادي دفعه نظرا لأنه لم يشارك مع الفريق بشكل كبير في هذا الموسم.

وأظهرت العديد من الأندية رغبتها في ضم جيرالدو في الميركاتو الصيفي المقبل أبرزها نادي مولودية الجزائر والنجم الساحلي وأول أغسطس الأنجولي وعرض أخر من الدوري البرازيلي.

وأكد جيرالدو أنه يفضل العودة إلى نادي أول أغسطس مرة أخرى في الصيف أو الانتقال إلى الدوري البرازيلي لخوض تجربة جديدة.

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