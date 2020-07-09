الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - برايتون 1 × 3 ليفربول الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:26 م محمد مرعي Advertisements حقق فريق ليفربول فوز كبير على نظيرهبرايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. أخبار تهمك الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي منذ ساعتين و 12 دقيقة فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية" منذ حوالي 5 ساعات مرتضى منصور يُجهز مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك منذ ساعتين و 12 دقيقة إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر منذ حوالي 3 ساعات صفقة الزمالك الكبرى تصل غدًا للانضمام إلى الأبيض منذ أقل من ساعتين محمد صلاح يُشعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي منذ نصف ساعة الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية منذ حوالي 10 ساعات الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة منذ حوالي 7 ساعات رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية) منذ حوالي 8 ساعات عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق منذ حوالي 4 ساعات الكشف عن مصير رمضان صبحي مع الأهلي منذ ساعة الا ربع إنبي يُحدد طلباته لبيع أسامة جلال إلى الأهلي منذ ساعة و 12 دقيقة الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي منذ حوالي 6 ساعات شاهد - محمد صلاح يسجل الهدف الثاني له في شباك برايتون والثالث لليفربول منذ أقل من ساعة قرار جديد من الأهلي بشأن صفقة رمضان صبحي منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. الموت يفجع مصطفى قمر منذ ساعة الا ربع