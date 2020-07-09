البورصة الأمريكية تواصل التعافي بنهاية التعاملات

واصلت البورصة الأمريكية التعافي من أثار الموجة الصحيحية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع التكنولوجيا بعد صعود أسهم شركتي "آبل" و"مايكروسوفت" بحوالي 2 بالمائة.





وجاء أداء الأسهم الأمريكية وسط تقلبات الأسواق العالمية وتراجع الأسهم اليابانية والأوروبية، وبالتزامن مع حالة عدم اليقين بشأن تعافي الاقتصاد من تأثيرات الفيروس الذي سجل مستوى قياسياً عند 60 ألف حالة أمس.





ورغم ارتفاع إصابات الوباء، قال لاري كودلو مستشار ترامب إنه من الخطأ عودة قيود الإغلاق مرة أخرى.





وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 177 نقطة ليصل إلى 26067.2 نقطة.





وكذلك زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.8 بالمائة إلى مستوى 3169.9 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك بنحو 1.4 بالمائة مسجلاً 10492.5 نقطة.





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي وهو الذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 96.466.