"الصمعاني" يشدد على رؤساء محاكم استئناف أهمية التسبيب في الأحكام القضائية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:16 م
وزير العدل السعودي - الصمعاني
وزير العدل السعودي - الصمعاني
الفجر السعودي

التقى وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأربعاء (عبر تقنية الفيديو كونفرنس) أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف، بحضور نائب الوزير الشيخ سعد السيف، وعدد من وكلاء ومسؤولي الوزارة.

ورفع "الصمعاني" في بداية اللقاء الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء، مما أسهم في تطويره إجراءً وموضوعاً، ومن ذلك التطور التشريعي المستمر، وكان آخرها موافقة مجلس الوزراء على نظام التوثيق الذي سيخفف من تدفق القضايا على المحاكم، كما أنه من المتوقع أن يسهم في نقل 500 ألف إنهاء من المحاكم لكتابات العدل.

وثمن جهود أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة وموظفي محاكم الاستئناف خلال الفترة الماضية، التي شهدت تصاعداً في مستوى الإنجاز وتجاوز العقبات والتحديات خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل، التي أصدر فيها أكثر من 29 ألف حكم وقرار.

وقال: إن "المرحلة الحالية مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) اقتضت تسريع وتفعيل عدد من النظم والمشاريع التقنية وتطوير أسلوب العمل"، مؤكداً على أن "النظام الإلكتروني الجديد للمحاكم (تقاضي) سيكون النموذج الإجرائي الأمثل ومستقبل العمل القضائي، وسيكون مرناً وقابلاً للتطوير ويضبط الإجراءات ويوحدها في جميع المحاكم".

وشدد على أهمية التسبيب في الأحكام القضائية في جميع درجات التقاضي، وضرورة متابعة رؤساء المحاكم والتفتيش القضائي لذلك، مشيراً إلى أن الإجراءات ليس فيها اجتهاد وهي ملزمة ومحكومة بأنظمة ولوائح.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير اللائحة التنفيذية لقضاء الاستئناف وضرورة إشراك أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف فيها لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم وعقد ورش عمل معهم للوصول إلى النموذج الإجرائي الأمثل في محاكم الاستئناف.

وجرى استعراض ومناقشة النظام الداخلي الجديد للمحاكم "تقاضي" الذي من المتوقع أن يحقق تحولاً كاملاً في إجراءات التقاضي، مما يسهل ويسرع الإجراءات القضائية، ويسهم في رفع جودة العمل وكفاءة الأداء للدوائر القضائية، ويعزز من سرعة الاستجابة مع مركز العمليات العدلي.

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المملكة العدل الصمعاني السعودية الأحكام القضائية

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