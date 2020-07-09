كفرالشيخ تفض حفل زفاف أحد المواطنين بسبب مخالفته إجراءات كورونا (صور)

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أكدت الوحدة المحلية لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، أنه قد تم فض حفل زفاف أحد المواطنين فى قرية البحيرى التابعة للوحدة المحلية بقرية برية لاصيفر، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتعليمات المهندسه عايده ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بضرورة فض التجمعات وذلك حفاظا على سلامه المواطنين واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمه لمجابهة فيروس كورونا.



وقالت المهندسة عايدة ماضي، أن ذلك يأتي حفاظا على سلامه المواطنين واتخاذ مايلزم من إجراءات وقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك تحت اشراف احمد عبدالمنعم حماده، رئيس القريه التي كان بها حفل الزفاف.



وكثفت مراكز ومدن كفر الشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة.



كما شددت على الالتزام بقرار ارتداء الكمامات، حسب قرار رئيس الوزراء وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنيه على المخالفين للقرارات التي تم إصدارها من قبل الدولة في هذا الصدد.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

