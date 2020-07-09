محمد صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول للفوز على برايتون بالثلاثة





قاد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول فريقه لفوز خارج ارضه على حساب نظيره نادي برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وشهدت المباراة تألق كبير لصلاح حيث نجح فى تسجيل هدفين وصناعة آخر بعد أن شارك فى المباراة كاملة بينما سجل قائد الريدز هنديرسون الهدف الثاني.





وبهذه النتيجة يرفع نادي ليفربول رصيده من النقاط الي 92 فى صدارة بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما ظل نادي برايتون بالمركز السادس عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.





يذكر أن نادي ليفربول قد حسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ جولتين بعد أن تعثر حامل اللقب مانسشتر سيتي أمام نظيره تشيلسي بالخسارة بنتيجة هدفين مقابل هدف.



