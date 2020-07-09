محمد صلاح يُشعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:10 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
حقق ليفربول فوزًا عريضًا على حساب مضيفه برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتمكن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر، ليتقدم في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز الثالث برصيد 20 هدف وبفارق 3 أهداف فقط عن جيمي فاردي المتصدر بـ22 هدف

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:-

 جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 22 هدف 

بيير إيمريك أوباميانج لاعب ارسنال 20 هدف 

محمد صلاح لاعب ليفربول 19 هدف 

دانى انجز لاعب ساوثهامبتون 18 هدف 

ساديو ماني لاعب ليفربول 16 هدف 

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي 16 هدف 

راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 15 هدف 

أنتونى مارسيال لاعب مانشستر يونايتد 15 هدف

ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 15 هدف

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