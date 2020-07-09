مصطفى الفقي: أثيوبيا روجت لنفسها أنها دولة فقيرة.. ودول ابتلعت الطُعم



وأشار "الفقي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أن أثيوبيا وأعوانها تمكنت من تسميم الأجواء بشأن ملف سد النهضة، وروجت أنها بلد فقير، معلقا: "هذا الطعم بلعته عدد من الدول".



وأضاف أنه ليس ضد نهضة أثيوبيا، ولكنه ضد الظلم وعدم المساواة، وسلب مصر حقها التاريخي في نهر النيل، منوها بأنه ليس متفائلا بقدرة الاتحاد الأفريقي الضغط على أثيوبيا، وحل أزمة سد النهضة، معتبرا أن أثيوبيا لديها أجندة معدة سلفا بدأت في تنيفذها، وأنها تتعامل بنفس المنطق الإسرائيلي "غير الوضع على الأرض يكون موقفك أقوى في المفاوضات".



وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة، مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر.



وأصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بيانا قبل أيام، حول خلافات محادثات سد النهضة، مشيرة إلى أنها ما زالت جوهرية في المسار الفني والقانوني.



وقال البيان: «تواصلت لليوم الرابع على التوالى المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقى وبحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين، بهدف التباحث حول ملء وتشغيل سد النهضة».



وأضاف بيان وزارة الموارد المائية والري: «استهل الوزراء الاجتماع اليوم بالإشارة إلى المناقشات التي تمت أمس على المستوى الثنائي بين الدول والمراقبين، التي قامت فيها كل دولة بعرض وجهة نظرها في كل من الشقين الفنى والقانونى».



وتابع: «تلا ذلك عرض نقاط الخلاف من وجهة نظر كل دولة مع تقديم بعض البدائل والصياغات للوصول إلى تفاهمات بشأنها»، مضيفا: «إلا أن الخلافات ما زالت جوهرية في كلا المسارين».

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن قضايا المنطقة ملتهبة بشكل فرض على مجلس الأمن عقد جلسات بشأن عدد من القضايا، منوها بأن وزير الخارجية المصري ألقى بيانا قويا أمام المجلس حول الأزمة الليبية.