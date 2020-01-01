فياريال يعبر عقبة خيتافي في الدوري الإسباني

حقق فياريال فوزًا عريضًا، على حساب خيتافي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وتقدم فياريال في الدقيقة 66 عن طريق المخضرم سانتي كازورلا، لكن هوجو دورو أدرك التعادل لخيتافي الدقيقة 80، ثم عاد كازورلا ليضيف الهدف الثاني لفياريال في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.





وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني، سجل روبين بينا الهدف الثالث لفياريال.





ورفع فياريال، الذي حقق فوزه الثالث في المباريات الأربع الأخيرة، رصيده إلى 57 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف اشبيلية صاحب المركز الرابع، و الذي يواجه أتلتيك بلباو غدا الخميس، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 53 نقطة في المركز السادس.





وفي مباراة أخرى، استعاد ريال بيتيس نغمة الانتصارات بفوزه على أوساسونا 3 /صفر.





وتقدم بيتيس في الدقيقة الرابعة عن طريق جويدو رودريجيز، قبل أن يضيف ألفونسو بيدرازا الهدف الثاني في الدقيقة 25.





وفي الدقيقةالسابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني، سجل كارلوس ألينيا الهدف الثالث لبيتيس.





ورفع بيتيس، الذي حقق فوزه الأول منذ يوم 25 يونيو الماضي والذي جاء على حساب اسبانيول 1 / صفر، رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث عشر.





وتجمد رصيد أوساسونا عند 45 نقطة في المركز الحادي عشر، حيث تلقى هزيمته الرابعة في آخر خمس مباريات خاضها في المسابقة.



