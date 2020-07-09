الكشف عن مصير رمضان صبحي مع الأهلي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
رفض الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الأربعاء،  التقليل من تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر، جناح المقاولون العرب، في إطار الانتقالات الصيفية.

وقال شوبير، خلال تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "أحد نجوم الأهلي السابقين، انتقد في تصريحات تليفزيونية أمس قيمة الصفقة، لكنى أرى أنها مناسبة لأسعار اللاعبين حاليا، وبالمقارنة مع الإمكانيات السوبر التي يمتلكها طاهر، مشيرا إلى أن الأحمر سيحسم صفقة أخرى أو اثنتين، خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك يعني أن الصفقات القادمة في أضيق الحدود".

وأضاف: "الأهلي قرر بشكل نهائي، إما شراء رمضان صبحي أو صرف النظر عن الأمر تماما، حيث لا يرغب في ضمه من جديد على سبيل الإعارة، في ظل الأزمة الحالية لتجديد إعارته".

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.

18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.



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