محمود فارس يطرح بوستر فيلمه الجديد "ورقة جمعية"

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:19 م
محمود فارس
محمود فارس
فايقة محمد عادل
روج النجم محمود فارس لفيلمه الجديد "ورقة جمعية " ، حيث نشر فارس بوستر الفيلم عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتصدر فارس البوستر وعلق قائلاً : فيلمنا الجديد ورقة جمعية .

"ورقة جمعية" من بطولة لوسي وميدو عادل وسهر الصايغ وسامي فهمي ومحمود فارس وإبراهيم السمان وأحمد صيام وسامي مغاوري، ومن تأليف محمد جمال طه، وإخراج أحمد البابلي، وشارك في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الروائية الطويلة بمهرجان الإسكندرية في دورته الـ35.

وتجسد بطلة العمل الفنانة "لوسي" دور أم عبدالله، وهي سيدة تمثل عمود الخيمة بالنسبة للحارة التي تسكن فيها، والفيلم الذي يعد التجربة الأولى لمخرجه أحمد البابلي، ومنتجه شريف عبدالعزيز، ومدير تصويره تامر عبدالفتاح، ويحمل إسقاطات واضحة بشكل جلي، عن ضرورة التمسك بالوطن والعادات والقيم.

وفي سياق آخر، خاض محمود فارس السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين المنباوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان، بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي.

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