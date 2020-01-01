"الموارد البشرية" تستعرض مراحل لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، الوم الأربعاء، على استعراض مراحل التوطين في وظائف القطاع الخاص في المملكة، والتي تستهدف توفير آلاف الوظائف للمواطنين.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية في "إنفوجراف"، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أنها "نفذَّت 86% من اتفاقيات التوطين القطاعية، والتي تستهدف 360 ألف وظيفة حتى عام 2021م".

وأضافت أنها قامت بتوطين 5 قطاعات ومهن تخصصية؛ لتحقيق 124 ألف وظيفة حتى عام 2021م، وأطلقت 3 تشريعات بهذا الشأن هي: "العمل الحر والعمل المرن والعمل عن بُعد"؛ بهدف توطين 268 ألف وظيفة حتى عام 2033م.

*وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية
هي وزارة تشكلت بعد ضم وزارة الخدمة المدنية إليها، وكانت سابقا تسمى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية. ويتولى رئاستها المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وكانت الوزارة متصلة مع وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ تأسيسها عام 1380هـ، حتى صدر الأمر الملكي بفصلهما في عام 1425هـ، ثم أعيد دمجهما بالمسمى الحالي في عام 1436هـ، وفي 25 فبراير 2020 صدر أمر ملكي بضم وزارة الخدمة المدنية إليها، وتعديل مسمى الوزارة لتصبح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 تقدمت المملكة 13 مرتبة في مؤشر كفاءة سوق العمل وسوق الإنتاج مقارنة بالعام السابق، وكذلك في 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق، كما تقدمت 17 مرتبة عن العام 2018 في كل من مؤشري "تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" و"توفر رأس المال الجريء"، إذ حلت في المرتبتين 19 و12 على التوالي، وتقدمت 5 مراتب في مهارات رأس المال البشري والقدرة على الابتكار وديناميكيات العمل.

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الموارد البشرية المملكة السعودية

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