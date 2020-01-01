المستشار الطبي لمجلس الوزراء: سائق التوكتوك الأمين سيتوجه لمستشفى الحلمية العسكرى غداً

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
أشاد الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لمجلس الوزراء، بسائق التوكتوك الأمين، مشيرًا إلى أن تكفل الدولة برعايته يعد أقل شئ يمكن تقديمه لشخص بمثل هذه الأمانة، وتابع:" أقل حاجة ممكن نقدمها لحد أمين".

وأضاف "المصرى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السائق سوف يتوجه إلى مستشفى الحلمية العسكرى غدًا الخميس لعلاج الحروق والقرح التى يعانى منها، مشددًا على أن قسم الحروق والتجميل بالمستشفى يعد الأفضل فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

من جانبه قال محمد صبر عبد العزيز، سائق "توكتوك"، خلال اتصال هاتفى إنه عثر "كيس من الذهب"، أثناء عمله، فأخذه إلى منزله انتظارا لمن يسأل عنه فى المساجد كما هو متبع، ولكن مع مرور اليوم ونظرًا لعدم نداء أحد على هذا الكيس توجه إلى أحد أقاربه للبحث عن صاحب الذهب حتى تمكن من الوصول إليه، وتابع:"الحمد الله على الحلال".

سلم سائق توكتوك من قرية منشأة البدوى التابعة لمركز طلخا حقيبة مجوهرات لصاحبها عثر عليها داخل توكتوك يستقله، برغم ظروفه المرضية والظروف القاسية التي يعيشها.

ترجع بداية الواقعة لعثور المواطن محمد صبري من قرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا، يعمل سائق توكتوك على حقيبة مجوهرات ولم يكن يعرف صاحبها.


وقام سائق التوكتوك بالبحث عن صاحبها وتسليمها له ويدعى حمدى فتوح صاحب محل مجوهرات من نفس القرية وكافأه على أمانته، خاصة أنه يعانى من ظروف مرضية بقدمه المصابة التى تحتاج لمبلغ كبير من المال لعلاجها.


وعلى صعيد آخر ألقت سيدة بنفسها من الدور الرابع باحد مناطق مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية فى محاولة للانتحار.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بقيام سيده تدعى رحاب.ج م ٣٣ عاما ربة منزل مقيمه كفر البدما ص بمدينة المنصورة بالقفز من الدور الرابع للتخلص من حياتها.

وبسؤال جيرانها أكدوا أنها تمر بظروف نفسية منذ فترة وأنهم سمعوا أكثر من مرة صراخها حيث حاولت الانتحار.

انتقلت سيارة إسعاف إلى المنطقة لنقلها للمستشفى في محاولة لإنقاذها حيث أصيبت بنزيف وارتجاج، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابه للتحقيق.

وعلى صعيد آخر لقى شاب مصرعه فيما أصيب أربعة آخرون فى مشاجرة بين عائلة عاشور وعائلة جبر بعزبة البلاسي التابعة للوحدة المحلية بقرية العمارنة التابعة لمركز المنزلة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا بورود بلاغ لضباط مركز المنزلة بنشوب مشاجرة بقرية العمارنة التابعة للمركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلة عاشور وعائلة جبر،
وأسفرت المشاجرة عن وفاة المرسي كمال جبر 30 سنة وإصابة كل من أحمد السيد جبر 25سنة والسيد أحمد المتولى جبر 55 سنة، والمتولى المتولى جبر 55 سنة، ومحمد أحمد المتولى جبر 32 سنة، تم نقلهم لمستشفى المنزلة لتلقى العلاج وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.

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