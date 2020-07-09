دي روسي يفكر في تدريب بوكا جونيورز

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
وكالات

خرج النجم الإيطالي السابق دانيلي دي روسي الذي لعب لفترة قصيرة في بوكا جونيورز في 2019 اليوم الأربعاء، بتصريحات جديدة.


وأكد دي روسي، أنه يفكر في العودة كمدرب للفريق الأرجنتيني وكشف أنه كان يرتب للعمل كمدرب في قطاعات الناشئين في بوكا.


وقال لصحيفة لا ناثيون: "علي العودة كسائح وعلي العودة لشكر الناس الذي ساعدوني، وأفكر في العودة كمدرب لبوكا، قد أكون الأخير في القائمة ولكن هذه فكرتي".


وأضاف: "لو كانت الأمور مضت على نحو جيد، كنت سأستمر لكي أبدأ مسيرتي بالعمل كمدرب بقطاعات الناشئين في النادي، بدأ ذلك قبل بداية المشاكل الأسرية الصغيرة".


وفسخ دي روسي عقده واعتزل في 6 يناير  من العام الجاري بسبب "مشاكل" شخصية مرتبطة ببناته اللاتي يعشن في إيطاليا.

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