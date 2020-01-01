أسعار الذهب تواصل الارتفاع فوق المستويات القياسية بنهاية التعاملات

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، ليظل عند  أعلى مستوى في حوالي 9 سنوات لليوم الرابع على التوالي.

وصعد المعدن مع خسائر قوية للعملة الأمريكية خلال التعاملات وسط مكاسب لليورو والإسترليني.

ويستفيد المعدن الأصفر باعتباره ملاذ آمن وسط الأزمات من الارتفاعات القياسية للحالات الجديدة بالفيروس الذي أصاب أكثر من 11.8 مليون شخص على الصعيد العالمي.

وأعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من أن الزيادة حالات العدوى بالوباء تهدد بخفض إنفاق المستهلكين ومكاسب الوظائف.

وجاء أداء المعدن الأصفر وسط تقلبات الأسواق العالمية، في الوقت الذي بدأت فيه إدارة ترامب رسمياً إجراءات الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 0.6 بالمائة بما يعادل 10.70 دولار ليهبط إلى مستوى 1820.60 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ سبتمبر عام 2011.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 0.8 بالمائة أو 15.30 دولار إلى 1810.47 دولار للأوقية.

وفي نفس الوقت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة عند 96.453.

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