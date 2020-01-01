صفقة الزمالك الكبرى تصل غدًا للانضمام إلى الأبيض

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكدت مجموعة من  التقارير الصحفية التونسية، وصول حمزة المثلوثي، ظهير أيمن فريق الصفاقسي التونسي، للقاهرة، غدا الخميس، لاتمام تعاقده مع الزمالك.

وذكر موقع "kawarji" التونسي فإن المدافع التونسي سيكون في القاهرة غدًا، الخميس، للخضوع للفحص الطبي وإنهاء انتقاله للقلعة البيضاء، بعد انتهاء عقده مع نادي الصفاقسي الرياضي يوم 30 يونيو.

وأوضح الموقع التونسي أن المثلوثي فضّل الانضمام للدوري المصري رغم عرضين من فريق الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي.

يذكر أن الدولي التونسي فرجاني ساسي وصل ظهر اليوم مطار القاهرة وأجري المسحات الأولية للتأكد من سلامته من فيروس كورونا. 

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فيروس كورون حمزة المثلوثي انتقالات الزمالك

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