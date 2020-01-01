مشاهدة مباراة برشلونة ضد إسبانيول بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

يلتقي بعد قليل فريقي برشلونة وإسبانيول، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.





ويسعي الفريق الكتالوني بقيادة الارجنتيني ليونيل ميسي إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة الضغط على ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الليجا الإسباني.





تشكيل برشلونة الرسمي ضد إسبانيول :-





تير شتيجن - بيكيه - لينجليت - سيميدو - ألبا - بوسكيتس - سيرجي روبيرتو - راكيتيش - جريزمان - ميسي - سواريز



