"التعليم" تتيح خدمة جديدة لشاغلي الوظائف التعليمية





صرحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، بأنها أنتهت من تسكين أكثر من 520 ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد.





وجاء ذلك بعد سلسلة من العمليات المرتبطة بأعمال الموارد البشرية في الوزارة، والتعليم العام، والشؤون المدرسية، والتحوْل الرقمي، بجانب إجراءات التحقق والتحكيم الخارجي لعمليات التسكين، وضمان الحفاظ على المميزات المالية والوظيفية للمشمولين بأحكام اللائحة، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم.





وقالت التعليم: إنها تتيح لجميع شاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية، عبر شاشة استعلام على نظام "فارس"، توضح الحالة الوظيفية لشاغل الوظيفة التعليمية قبل وبعد نفاذ اللائحة للرتبة المهنية، والراتب الأساسي وصافي الراتب، كما يوجد في النظام رابط يستطيع شاغلو الوظائف التعليمية بالتواصل مع الوزارة في حالة وجود أي ملاحظات على حالة الموظف.





ووفق لائحة الوظائف التعليمية، فقد تم نقل من يشغل المستويات الأول والثاني والثالث إلى رتبة "معلم/مساعد معلم" وعددهم (61,020)، ونُقل من يشغل المستويين الرابع والخامس إلى رتبة "معلم ممارس" وعددهم (435,219)، كذلك تم نقل من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاريخ 1441/4/19هـ، وكان من شاغلي المستوى الخامس أو الرابع إلى رتبة "معلم متقدم" وعددهم (17,382).





,تم نقل من يشغل المستوى السادس ممن حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل تاريخ 19/4/1441هـ أو كان معينًا على هذا المستوى إلى رتبة "معلم متقدم" وعددهم (11,489).



