"أقدم شيال في مصر".. مجلس الوزراء يتكفل بعلاجه ومؤسسة خيرية تهديه عمرة ومبلغ مالي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
عرض برنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية على شاشة "ON"، تقريرًا عن "عم عاطف.. أقدم شيال في مصر".

وأشارت بسمة وهبة، إلى أن مجلس الوزراء تواصل مع عم عاطف، وتم نقله إلى مستشفي قصر العينى بمعرفة المستشار الطبي لرئيس الوزراء وخلال يومين سيتم إجراء عملية جراحية فى عينه.

كما أهدت إحدي المؤسسات الخيرية عمرة لعم عاطف وقدمت له مبلغ 10 آلاف جنيه.

بدوره قال عم عاطف،: "شغال وانا عمرى 6 سنوات، والموسكي وحارة اليهود تشهد لى بذلك.. ولم أمد يدي لحد، ولم تمتد يدى على حاجة حد".


كان قد استقبل الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الإغاثات الطبية بمجلس الوزراء، حالة "عم عاطف" في مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.

وأكد الدكتور حسام المصري أن الاستغاثة تم رصدها من قبل فريق الرصد بلجنة الإغاثات الطبية، وتم التواصل مع الحالة ودعوته للحضور لمقر المجلس، وأوضح أن اللجنة تعمل ليلا ونهارا، للتواصل وتحقيق الاستجابة الفاعلة للحالات الطبية التي تحتاج التدخل السريع، بمتابعة دورية دؤوبة من رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لتوجيهات دائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلبية متطلبات المواطنين وتفعيل قنوات تلقي الشكاوى منهم، لتحسين أوضاعهم وتقديم الخدمات الطبية على وجه الخصوص.

وعرض المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء تقريرًا على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح خلاله الخُطوات التي تم اتخاذها في التعامل مع حالة "عم عاطف"، حيث أفاد بأنه تم استقبال الحالة، وكان يشتكي من انعدام الرؤية في أحد عينيه، وضعف الرؤية في الأخرى، فتم إخضاعه لكافة الفحوصات الطبية اللازمة، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وأشار الدكتور حسام المصري إلى أن الفحوصات تضمنت كشفًا على العين قام بإجراؤه ا.د. حاتم سعيد، أستاذ الرمد بمستشفى قصر العيني، واتضح بصفة مبدئية أن لديه مياه بيضاء كثيفة على العين اليمنى، ثم قام بالتواصل مع ا.د. هالة صلاح، عميد كلية الطب بالقصر العيني، وطلبت إرسال المريض لاستكمال الفحوص والأشعات المطلوبة على العين، تحضيرًا لإجراء عملية مياه بيضاء على نفقة الدولة، وتم إرسال "عم عاطف" إلى هناك برفقة أحد أطباء مجلس الوزراء.

وأضاف الدكتور حسام المصري أن المريض خضع لفحوص أخرى متعددة، تم إجراؤها للاطمئنان على باقي وظائف الجسم، في ضوء تقدم سنوات عمره، والجهد الذي يبذله لكونه يعمل شيالًا، وتم إجراء رسم قلب، وموجات صوتية على القلب وتحاليل للسكر وسيولة الدم ووظائف الكبد والكلى، وذلك ضمن فحوص لازمة لإجراء التدخل الجراحي المطلوب على نفقة الدولة.

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