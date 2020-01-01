تامر أمين: حقوق الحيوان جزء لا يتجزء من حقوق الإنسان

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي تامر أمين، إن حقوق الحيوان جزء لا يتجزء من حقوق الإنسان، لافتًا إلى أنه تردد كثيرًا في فتح هذا الملف، ولكن طفح الكيل اتجاه ما يقوم به البعض في الشارع تجاه الحيوانات.

ولفت "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، إلى أن البعض يقوم بنشر فيديوهات لتعذيب الحيوانات، لكي يحصل على لايكات على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: " يخربيت اللايكات اللي بالشكل ده".

وأشار إلى أن قسوة القلب مصيبة، مشددًا على ضرورة تعليم الابناء احترام حقوق الإنسان، معقبًا: "ممكن تدخل الجنة بسبب شربة مياه لقط أو كلب، مش نمارس عليهم السادية والتعذيب".

رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى الرفق بالحيوان" لوقف قتل قطط وكلاب الشوارع.

وأقام الدعوى مصطفى شعبان محمد، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، طالبوا فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 17788 لسنة 73 ق، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء "الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، ووزير الزراعة"، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أنّ المدعين فوجئوا بحملات ممنهجة وشرسة في مصر، تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو قتلهم بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطيادهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول، التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.



وأضافت الدعوى أنّ "هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل بصورة ممنهجة، وفي آن واحد في كل المحافظات المصرية، ما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية على إبادة هذه الأنواع من الحيوانات (قطط وكلاب الشوارع) بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ (الثعابين والفئران القوارض بمختلف أنواعها)، وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، ما يفقد التوازن البيئي، إذ أنّ الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذي كان يعد حاجزا منيعا وساترا حاميا للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حقوق الحيوان حقوق الانسان تامر امين

أخبار تهمك

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يُجهز مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ 37 دقيقة

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - خناقة شوارع بطلها نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ 36 دقيقة

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يقدم صفقة الموسم غدًا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أزمة كبرى تواجه الوداد قبل مواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 13 دقيقة

هل يرحل دي بروين إلى ريال مدريد؟.. وكيله يُجيب

منذ ساعة و نصف

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد من الأهلي بشأن صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة ضد إسبانيول في ديربي كتالونيا

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

2 فبراير.. نظر دعوى وقف تصدير لحوم الكلاب والقطط

تأجيل دعوى إلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع وتصدير لحومها لـ16 مارس

تأجيل دعوى تطالب بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع وتصدير لحومها لـ27 ابريل

تعرف على جلسات اليوم الأحد في مجلس الدولة

منع "الهاشم" من دخول مصر ووقف قتل القطط والكلاب.. أبرز جلسات مجلس الدولة اليوم

"للدفاع عن النفس والشرف".. أحكام القتل العمد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

09:30 م

مرتضى منصور يُجهز مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

09:30 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

07:54 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»