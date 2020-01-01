القوى العاملة: "فرص العمل موجودة وعلى الشباب أن يستعد" (فيديو)

قال محمد طه وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، إن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، شدد على ضرورة الاستمرار في خدمة المواطن رغم أزمة كورونا، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من هذه الجائحة، لافتًا إلى أن الوزارة تتلقى خلال هذه الفترة طلبات توظيف، وطلبات تعيين الـ5% من ذوي الهمم.





وأضاف "طه"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن بعض القطاعات زادت من إنتاجيتها خلال أزمة كورونا، وهذا حول المحنة إلى منحة، لافتًا إلى أن وزير القوى العاملة وجه بإلزام الشركات بالحد الأدنى في أي عقود توفرها الوزارة، ووجود تأمين طبي، وتأمين اجتماعي، ورعاية اجتماعية للعاملين في شركات القطاع الخاص.





وأشار إلى أن فرص العمل موجودة، وعلى الشباب أن يُجهز نفسه للعمل، وأن يعمل بأي فرصة تتوفر له، معقبًا:" أقبل أي فرصة عمل، دي أحسن من قعدتك، وخليك جاهز للعمل".





ولفت إلى أن القطاع الخاص أصبح أكثر أمانًا من السابق، ولكن على الشباب أن يبدأ بالعمل لكي يكون موجودًا في المستقبل.







