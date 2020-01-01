القوى العاملة: "فرص العمل موجودة وعلى الشباب أن يستعد" (فيديو)
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:51 م
أمنية فوزي
قال محمد طه وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، إن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، شدد على ضرورة الاستمرار في خدمة المواطن رغم أزمة كورونا، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من هذه الجائحة، لافتًا إلى أن الوزارة تتلقى خلال هذه الفترة طلبات توظيف، وطلبات تعيين الـ5% من ذوي الهمم.
وأضاف "طه"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن بعض القطاعات زادت من إنتاجيتها خلال أزمة كورونا، وهذا حول المحنة إلى منحة، لافتًا إلى أن وزير القوى العاملة وجه بإلزام الشركات بالحد الأدنى في أي عقود توفرها الوزارة، ووجود تأمين طبي، وتأمين اجتماعي، ورعاية اجتماعية للعاملين في شركات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن فرص العمل موجودة، وعلى الشباب أن يُجهز نفسه للعمل، وأن يعمل بأي فرصة تتوفر له، معقبًا:" أقبل أي فرصة عمل، دي أحسن من قعدتك، وخليك جاهز للعمل".
ولفت إلى أن القطاع الخاص أصبح أكثر أمانًا من السابق، ولكن على الشباب أن يبدأ بالعمل لكي يكون موجودًا في المستقبل.
وكان صرف صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة، الإعانات للعمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا ببعض القطاعات.
وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ يصرف حاليا إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج، وأخري، والتى تصل إلى 331 مليون و652 ألف جنيه، لنحو 288 ألفا و737 عاملا يعملون فى 2898 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.
وأوضح وزير القوي العاملة، أن إجمالى أعداد المتقدمين للصندوق لصرف الإعانات القطاعات المتضررة من كورونا وصل حتى الآن 3356 بقطاعات السياحة والغزل والنسيج وقطاعات أخرى قطاع عام وخاص بعد استكمال الصرف يتبقى 458منشأة جارى استكمال بياناتهم تمهيدا للصرف.
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