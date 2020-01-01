مصطفى بكري: المعركة الانتخابية لمجلس الشيوخ ستكون هادئة



وأضاف أن حزب مستقبل وطن استجاب لمطالب الأحزاب السياسية وأصبح الانتظام الانتخابي50% فردي، و50% قائمة، منوها بأن تم التوافق أن يكون هناك حزب أغلبية وأحزاب معارضة تشكل جبهة أخرى.



ولفت إلى أن معركة الانتخابية ستكون هادئة، حيث أن التحديات التي تواجه الدولة كبيرة، والاصطفاف مطلوب، ولكن المنافسة ستظل موجودة، منوها بأنه يجب أن تكون دعاية انتخابية مبتكرة بسبب ظروف الكورونا.



حددت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها رقم 34 لسنة 2020 والخاص بإجراءات الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ، القواعد المخصصة لتقديم طلبات الترشح فيما يخص نظام القوائم.



ونص قرار الهيئة على أن يقدم الطلب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم، ويكون الطلب كتابة على النموذج الذى أعدته الهيئة، محدد به الرمز الانتخابى على النحوالتالى:



الدائرة الأولى: قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة، يقدم الطلب إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.الدائرة الثانية، قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، ويقدم الطلب إلى لجنة تلقى الطلبات بمحكمة الجيزة الابتدائية الدائرة الثالثة، قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، ويقدم الطلب إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة الرابعة، قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ويقدم الطلب إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.



ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، ويشترط فى ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين.



وأكدت الهيئة على أنه يثبت التمثيل القانونى لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب، موضحا به اسم ممثل قائمته، وأن للاخير وحده حق التعديل فى القائمة.



وفى حالة القوائم المستقلة أو التى تضم أكثر من حزب، يثبت الممثل القانونى بمحرر رسمى أو أكثر من جميع المرشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين، ومصدقا عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل فى القائمة.



ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وكشف أخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها.



ولممثل القائمة الواحدة حق التعديل فى القائمة، على أن تتضممن القائمة المخصص لها 15 مقعدا ثلاثة نساء على الأقل والقائمة المخصص لها 35 مقعدا 7 نساء على الأقل.



ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب وأن تجمع بينهم.



وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.





وأشار "بكري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أنهم دافعوا عن القائمة المغلقة، ورفضوا القائمة النسبية لأنها تحدث مشاكل بين الأحزاب، وتفجر الأحزاب من الداخل.