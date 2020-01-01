محمد منير: 20% نسبة مساهمة مصر في إنشاء أول محطة نووية (فيديو)

ولفت إلى أن مصر اشترطت المساهمة في إنشاء أول محطة طاقة نووية بنسبة 20%، وستزيد نسبة مساهمة مصر في المحطة الرابعة لـ35%، وإذا استمرت مصر على هذا النحو فستستطيع تصنيع المحطات النووية بالكامل، مثلما فعلت كوريا الجنوبية.وأشار إلى أن محطات الطاقة النووية تختلف عن أي محطات طاقة، لأن الدولة قد تتعرض لضغوط أو أزمات، ولذلك لا بد أن تستعد الدولة لمثل هذه الأمور بالبحث العلمي، لكي تكون قادرة على حل أي مشاكل قد تنشأ.ويمثل الفرق بين الوقود المستهلك والنفايات المشعة، هو أن الوقود المستهلك يتم استخدامه في عدد من الدول (روسيا، فرنسا، الصين، الهند، اليابان إلخ) كمادة خام، بسبب إمكانية إعادة استخدام بعض المواد النووية الموجدة بها في المفاعلات النووية، وهو ما يسمى بدورة الوقود النووي "المغلقة" (NFC).وتتضمن هذه الدورة معالجة الوقود النووي المستهلك في محطات إعادة استخدام الوقود، بالإضافة إلى تقليل حجم النفايات المشعة للتخلص منها، والعودة إلى دورة الوقود النووي "المغلقة" من المواد النووية المعاد تكوينها نتيجة لإعادة معالجة الوقود المستهلك. كما يمكن استخدام هذه المواد النووية المعاد تصنيعها لتصنيع الوقود النووي لأنواع مختلفة من محطات الطاقة النووية. يحتوي الوقود النووي المستهلك على النويدات المشعة، والتي يمكن استخدامها في مختلف الصناعات والأدوية وحتى استكشاف الفضاء، علاوة على ذلك، يمكن إعادة استخدام أكثر من 97٪ من الوقود النووي.