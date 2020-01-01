محمد منير: 20% نسبة مساهمة مصر في إنشاء أول محطة نووية (فيديو)

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد منير مجاهد، النائب الأسبق لرئيس هيئة المحطات النووية، إن السد العالي في عام 1970 كان يولد أكثر من 70% من احتياجات مصر من الكهرباء، أما الآن فالسد العالي يُمثل 7%، بسبب زيادة استهلاك مصر من الكهرباء.

وتابع "منير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن الطاقة النووية من أهم المحطات التي تساعد على التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على ربط البرنامج النووي المصري، ببرنامج موازي لتعميق التصنيع المحلي.

   

ولفت إلى أن مصر اشترطت المساهمة في إنشاء أول محطة طاقة نووية بنسبة 20%، وستزيد نسبة مساهمة مصر في المحطة الرابعة لـ35%، وإذا استمرت مصر على هذا النحو فستستطيع تصنيع المحطات النووية بالكامل، مثلما فعلت كوريا الجنوبية.

وأشار إلى أن محطات الطاقة النووية تختلف عن أي محطات طاقة، لأن الدولة قد تتعرض لضغوط أو أزمات، ولذلك لا بد أن تستعد الدولة لمثل هذه الأمور بالبحث العلمي، لكي تكون قادرة على حل أي مشاكل قد تنشأ.

ويمثل الفرق بين الوقود المستهلك والنفايات المشعة، هو أن الوقود المستهلك يتم استخدامه في عدد من الدول (روسيا، فرنسا، الصين، الهند، اليابان إلخ) كمادة خام، بسبب إمكانية إعادة استخدام بعض المواد النووية الموجدة بها في المفاعلات النووية، وهو ما يسمى بدورة الوقود النووي "المغلقة" (NFC).

وتتضمن هذه الدورة معالجة الوقود النووي المستهلك في محطات إعادة استخدام الوقود، بالإضافة إلى تقليل حجم النفايات المشعة للتخلص منها، والعودة إلى دورة الوقود النووي "المغلقة" من المواد النووية المعاد تكوينها نتيجة لإعادة معالجة الوقود المستهلك. كما يمكن استخدام هذه المواد النووية المعاد تصنيعها لتصنيع الوقود النووي لأنواع مختلفة من محطات الطاقة النووية. يحتوي الوقود النووي المستهلك على النويدات المشعة، والتي يمكن استخدامها في مختلف الصناعات والأدوية وحتى استكشاف الفضاء، علاوة على ذلك، يمكن إعادة استخدام أكثر من 97٪ من الوقود النووي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروع الضبعة محطة الضبعة المحطة النووية المصرية

أخبار تهمك

كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة ضد إسبانيول في ديربي كتالونيا

منذ نصف ساعة

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يقدم صفقة الموسم غدًا

منذ ساعة و نصف

مرتضى منصور يُجهز مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ 36 دقيقة

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ ساعة و نصف

هل يرحل دي بروين إلى ريال مدريد؟.. وكيله يُجيب

منذ ساعة و نصف

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من الأهلي بشأن صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 5 ساعات

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

منذ ساعتين و 12 دقيقة

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ 36 دقيقة

عاجل - خناقة شوارع بطلها نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة كبرى تواجه الوداد قبل مواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

وكالة الطاقة الذرية: مفاعلات جديدة في 4 دول تستعين لأول مرة بالطاقة النووية

إيران: اكتشاف نفط جديد يضيف 22 مليار برميل فقط إلى الاحتياطي

"معايير الأمان في محطات الطاقة النووية".. ندوة بنقابة المهندسية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

09:30 م

مرتضى منصور يُجهز مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

09:30 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

07:54 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»