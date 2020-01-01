المحكمة الابتدائية تحدد موعد الحكم على محمد رمضان في قضية الطيار

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لازالت قضية الفنان محمد رمضان التي رفغها ضدة الطيار أشرف أبو اليسر قائمة حيث قررت الدائرة 4 تعويضات محكمة 6 أكتوبر الابتدائية بالجيزة في مصر، حجز دعوى التعويض المقامة من الطيار الموقوف عن العمل ضد الفنان محمد رمضان لجلسة 15 يوليو للحكم



وتضمنت الدعوى طلب تعويض عن الخسائر المادية التي تعرض لها الطيار الموقوف عن العمل بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان من داخل الطائرة، والتي تسببتفي العديد من الخسائر له



وتقدم المحامي سمير محمد فوزى أمين، وكيل الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، بدعوى قضائية بدائرة التعويضات أمام محكمة الجيزة لتعويضه ماديا بـ25 مليون جنيه عن الأضرار المادية بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن الطائرة المسئول عن قيادتها الكابتن أشرف أبو اليسر



وقال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، وتعرض عاقبهتها الطيار للفصل من عمله، وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، مما تسبب في قطع عيشه وفصله من العمل مدي الحياه

