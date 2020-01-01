نجم برتبة إنسان.. أحمد فتحي يحيي ذكرى وفاة الراحل نور الشريف

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أحييا النجم أحمد فتحي ذكري وفاة الراحل نور الشريف ، ونشر فتحي صورة للراحلان عماد حمدي ونور الشريف من فيلم الأتوبيس ، وذلك عبر حسابه بإنستجرام.



وجاءت الصورة مكتوب عليها : أثناء تصوير فيلم الأتوبيس كان مساعد مخرج يقوم بمراجعة الحوار مع غماد حمدي الذي كان بكبر سنه قد ضعف تركيزه وأصبح كثير النسيان ، فتعصب عليه مساعد المخرج فقام نور الشريف بطرد مساعد المخرج موبخا له قائلاً أنه كان وما زال وسيظل عماد حمدي الذي كان بطل لكثير من الأفلام شاهدناها. ونحن كبار وأطفال.



وبكي عماد حمدي بشدة وقبله نور الشريف متأثراً وكان هذا التصرف آهر تكريم للراحل عماد حمدي رحم الله الراحلان.



وعلق فتحي علي الصورة قائلاً : رحمة الله عليك يا استاذ نور ، نجم برتبة إنسان.



وفي سياق منفصل تعد آخر أعمال أحند فتحي مسلسل "اللعبة" وهو مقتبس من عمل أجنبي، وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "وسيم"، والآخر "مازو"، وتربطهما علاقة صداقة قوية حتى يكتشفا لعبة إلكترونية ويقوم شخص مجهول بطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، التي تزيد صعوباتها مع توالي الأحداث، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، فى ظل رغبة كل منهما في الفوز.