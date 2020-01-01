اتحاد جدة يصدر بيان ناري بشأن فهد المولد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
وكالات


قام نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم ، بإصدار بيانا قويا اليوم الأربعاء بشأن خروج فهد المولد من معسكر الفريق.

 

وأكد الاتحاد في بيان نشره على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه لا يوجد للاعب من الناحية المحاسبية أي متأخرات مالية أو مستحقات لدى النادي حسب العقد المبرم بينه وبين النادي.

 

وأوضح البيان أن مجلس الاتحاد قام بتسديد كافة المستحقات والرواتب لجميع اللاعبين قبل بدء معسكر الفريق الحالي في منطقة عسير.

 

وأعرب نادي الاتحاد في بيانه أنه "يتعامل مع جميع اللاعبين بمبدأ المساواة وأن ما يطالب به اللاعب من مستحقات كما يرى لا يوجد لها ما يسند ويبرر صرفها من قبل مجلس إدارة النادي".

 

وأضاف البيان "مجلس الإدارة لن يقبل هذا التصرف غير اللائق الذي يستغرب من أن يصدر من لاعب دولي له مكانته في قلوب الاتحاديين وله خبرته ويعول عليه النادي كثيرا".

 

وشدد الاتحاد في بيانه أن مجلس إدارة النادي سيتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق النادي ومنع تكرار حدوث مثل هذه التصرفات.

 

يأتي خروج المولد من المعسكر، حسبما يفهم من البيان بسبب مطالب مالية.

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