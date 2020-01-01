عاجل - الأهلي يقدم صفقة الموسم غدًا

يقدم النادي الأهلي لاعبه الجديد طاهر محمد طاهر غدًا الخميس إلى وسائل الإعلام والذي انضم إليه رسميا قادما من المقاولون العرب لمدة 5 مواسم.





وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قد حسم صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى النادي الأحمر أمس الثلاثاء عقب الجلسة التي عقدها مع محسن صلاح رئيس المقاولون العرب.





وكلفت صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي مبلغ 21 مليون جنيه فيما سيحصل اللاعب على راتب سنوي يقدر بـ5 مليون جنيه.





وأصبح طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الأول والأوليمبي أول الصفقات التي يتعاقد مع النادي الأهلي استعدادًا للموسم الجديد بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.



