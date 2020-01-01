محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي ضد برايتون في البريميرليج

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق برايتون في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : أليسون.





خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - ويليامز.





خط الوسط : فينالدوم - هيندرسون - نابي كيتا.





خط الهجوم : محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو - اوكسليد تشامبرلين.





وكان قد توج فريق ليفربول بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في الجولة الـ31 بعد خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.



