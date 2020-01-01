كورونا.. تونس 16 إصابة جديدة بالفيروس

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:16 م
كورونا تونس
كورونا تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الإربعاء، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصبح إجمالي عدد المصابين بفيروس 1221 حالة مؤكدة، شفي منها 1050 حالة وتوفي 50، فيما يحمل 121 شخصا الفيروس التاجي.

 

وأشارت إلى أنه 7 يوليو تم إجراء 798 تحليلا مخبريا من بينها 7 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 74408.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,026 مليون إصابة، بينهم أكثر من 548 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,953 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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