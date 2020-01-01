عاجل.. لجنة التسعير التلقائى تعلن أسعار البنزين والسولار حتى سبتمبر المقبل

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:17 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب إنتهاء شهر يونيه الماضى التوصيه بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2020 حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة : 6.25 جنيه للتر البنزين 80  و7.50 جنيه للتر البنزين 92  و8.50 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر .


واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر الصـرف للفتـرة ابريل / يونيه 2020 ،  واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري.

وجاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى العالمى وأسواق البترول والطاقة خاصة خلال الفترة ابريل / يونيه 2020 وحدوث تذبذبات حادة فى الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادى للعديد من دول العالم فى ظل حالة عدم اليقين التى سادت تلك الفترة .

وأطلعت اللجنة على توقعات كافة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتى تتوقع حدوث زيادة  مؤثرة فى أسعار خام برنت خلال الربع ( يوليه / سبتمبر 2020 ) مقارنة بالأسعار التى سادت فى الربع ابريل / يونيه 2020 ، مشيرة إلى أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلى وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة فى الأسعار العالمية .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجنة التسعير التلقائي سعر السولار البنزين 95 البنزين 92 البنزين 80 أسعار البنزين

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

منذ 43 دقيقة

جلسة مفاجئة في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. عزل نجم ريال مدريد بسبب فيروس كورونا

منذ ساعتين

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - خناقة شوارع بطلها نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و نصف

زيدان يستبعد نجم ريال مدريد من المشاركة أمام ديبورتيفو ألافيس

منذ ساعة و 11 دقيقة

بعد صفقة طاهر.. الأهلي يحسم مصير صلاح محسن

منذ ساعة

رئيس اتحاد الكرة يصدم محمد صلاح

منذ 42 دقيقة

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ يوم

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موضوعات متعلقة

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعلن تخفيض أسعار البنزين

اسعار البنزين فى مصر بعد التراجع الأخير

موعد بيع البنزين بالأسعار الجديدة بعد تخفيضها

اسباب خفض اسعار البنزين فى مصر

لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تعلن تخفيض سعر منتج أخر مع البنزين

اسعار البنزين بمحطات الوقود اليوم الجمعة بعد قرار خفضها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:54 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

05:05 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

05:30 م

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

03:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»