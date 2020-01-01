"بياعه" تامر عاشور تتصدر قائمة التوب على أنغامي مصر

بعد أقل من أسبوع من طرح أغنية بياعه للمطرب تامر عاشور عبر تطبيق انغامي .. تصدرت الاغنيه قائمة توب انغامي في مصر





فى حين تصدرت الاغنيه المركز الثاني في ابلكيشن انغامي على مستوى العالم .





يذكر أن اغنيه بياعه كلمات تركي ال شيخ وتوزيع خالد عز.





أنغامي هو منصة رقميه للموسيقى متوفر على كل أنظمة التشغيل والأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث أنه يحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني.





وتُعتبر اليوم المنصّة الموسيقيّة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكتبتها الموسيقيّة الضخمة الّتي تحوي أكثر من 30 مليون أغنية متوفّرة لأكثر من 80 مليون مستخدِمًا.







