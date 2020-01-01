"تحدي المشنقة في التيك توك".. طفل يفقد حياته بعد أن جربها



قامت شركة وفريق عمل "تيك توك"، بإصدار بيان لها اليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2020، بخصوص تحدي جديد على التيك توك يسمى المشنقة، والتي فقد طفل حياته على أثرها.





وأكدت الشبكة أنَّ حادثة الشنق المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لم تكن جزء من أي تحدي تمّ إطلاقه على التطبيق، مشددة على أنَّ المنصة ليس لها علاقة ولا تدعم مثل هذا الفعل.





وأضافت شبكة “تيك توك”، أنَّ هذا النوع من المحتوى يتعارض تمامًا مع إرشادات المجتمع لسلامة الاستخدام التي حددتها المنصة بوضوح، والتي لا تسمح بأي محتوى يشجع بأي شكل من الأشكال على تحديات خطرة أو تلك التي قد تؤدي إلى حدوث أي إصابات.





وبينت أنَّ المنصة تضع سلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية لديها، كما أهابت بجميع المستخدمين توخي الحذر سواء على منصات الإنترنت أو خارجها.



