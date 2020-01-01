وفيات كورونا في فرنسا تقترب من كسر حاجز الـ 30 ألف

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:09 م
كورونا فرنسا
كورونا فرنسا

أعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الإربعاء زاد عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بواقع 32 حالة، ليصل إجمالي الضحايا في هذا البلد 29965، ويزيد رقم ضحايا اليوم بواقع المثلين تقريبا عن المتوسط اليومي في الأيام السبعة الأخيرة وهو 18.

 

وفي يونيو، أحصت فرنسا 34 حالة وفاة يومية في المتوسط مقابل 143 في مايو و695 في أبريل، في مؤشر قوي على انحدا مسار الوفيات، وفرنسا صاحبة سادس أعلى معدل وفاة جراء كورونا في العالم.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,026 مليون إصابة، بينهم أكثر من 548 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,953 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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