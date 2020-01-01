قرار جديد من الأهلي بشأن صفقة رمضان صبحي

كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، عن خطة الأهلى لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفى.

وقال شوبير فى تصريحات له: "هناك لاعب أو اثنان سيحسمهما الأهلى فى الفترة المقبلة، بعد حسم صفقة طاهر محمد طاهر، ما يعنى أن الصفقات المقبلة فى أضيق الحدود".

وعن مصير رمضان صبحى مع الفريق، أكد شوبير أن إدارة القلعة الحمراء قررت بشكل نهائى، إما شراء رمضان صبحى أو صرف النظر عن الأمر تماما، حيث لا يرغب فى ضمه من جديد على سبيل الإعارة، فى ظل الأزمة الحالية لتجديد إعارته من فريقه هيدرسفيلد الإنجليزى".





ويعد رمضان صبحي من أفضل لاعبي الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة.