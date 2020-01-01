مي حلمي تتصدر تريند جوجل.. بسبب زوجها محمد رشاد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:03 م
مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي تتصدر تريند جوجل.. بسبب زوجها محمد رشاد

تصدر اسم الإعلامية مي حلمي محركات البحث على جوجل، وذلك بعد نشرها فيديو جديد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي”إنستجرام” تكشف خلاله أزمة زوجها المطرب محمد رشاد مع احد الاشخاص يريد إيذاءه.

وظهرت في فيديو وهي تبكي وتشرح للجمهور اسباب المشكلة وان زوجها محمد رشاد مهدد بالحبس بسبب بنود قد وضعتها شركة ما لتستحوذ على صوته وغرامات تصل لـ 5 مليون جنيه، والتهديد بالحجز على شقته، مما أدى إلى تضامن زوجته وعدد كبير من معجبيه يناشدون الأطراف بسرعة الحل الودي بعيدًا عن المحاكم

مي حلمي تتصدر تريند جوجل.. بسبب زوجها محمد رشاد

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