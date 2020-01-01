مي حلمي تتصدر تريند جوجل.. بسبب زوجها محمد رشاد

تصدر اسم الإعلامية مي حلمي محركات البحث على جوجل، وذلك بعد نشرها فيديو جديد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي”إنستجرام” تكشف خلاله أزمة زوجها المطرب محمد رشاد مع احد الاشخاص يريد إيذاءه.



