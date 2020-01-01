رسالة تحذيرية من سولشاير للاعبي مانشستر يونايتد قبل موقعة أستون فيلا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
وكالات

حذر النرويجي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد لاعبيه من قدرات نجم أستون فيلا جاك جريليش خلال مواجهتهما في فيلا بارك بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً الخميس.

وسجل غريليش (24 عاما) هدفاً رائعاً خلال التعادل 2-2 في أولد ترافورد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وذكرت تقارير بريطانية أن لاعب وسط إنجلترا يقترب بقوة من الانتقال ليونايتد.

وأبلغ سولشار مؤتمراً صحافياً افتراضياً اليوم الأربعاء، قبل زيارة فيلا القابع في المركز 18 بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان: "أعتقد أنه سبب لنا بعض المشاكل في المباراة الأخيرة، غريليش على اليسار وأنور الغازي على اليمين".

وأضاف: "سجل غريليش هدفاً رائعاً وهناك ضجة حوله ويجب أن نتوخى الحذر، يجذب اللاعبين نحوه سواء لعب في اليسار أو الوسط أو اليمين لكن فيلا لا يعتمد على لاعب واحد فقط".

ويحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 55 نقطة بفارق أربع نقاط خلف ليستر سيتي رابع الترتيب ولديه مباراة في جعبته.

وخاض فريق سولشار 16 مباراة دون هزيمة بجميع المسابقات لكن المدرب النرويجي تحدى اللاعبين من أجل مزيد من التطور.

وتابع ساخراً: "لا يمكن أن يحصل اللاعب على ثقة من الثلاجة بل يكتسبها كل يوم من التدريبات والنتائج، آخر 16 مباراة منحتنا الثقة لكننا لم نقترب من الفريق الذي نتطلع إليه وإذا ركزنا في المباراة المقبلة وحافظنا على ثباتنا يمكننا مواصلة التطور".

وأشعل الوافد برونو فرنانديز حماس يونايتد منذ انضمامه في يناير (كانون الثاني)، ويؤمن سولشار بأن صانع اللعب البرتغالي لديه المزيد من القدرات ليكشف عنها.

وقال سولشاير: "أعتقد أن النفع عاد على الطرفين، ساعد النادي برونو على الظهور بشكل جيد كما ساعدنا في رفع مستوى الفريق وانطلق بشكل رائع حتى الآن".

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