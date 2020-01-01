رئيس اتحاد الكرة يصدم محمد صلاح

استبعد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، من التشكيل التاريخي لمنتخب مصر.









وفضل الجنايني،في الجبهة الهجومية لتشكيلته المثالية كلًا من محمود الخطيب وحسام حسن بجانب جناحين هما حازم إمام وحسن شحاتة.





واختار الجنايني الراحل محمود الجوهري كأفضل مدير فني في تاريخ الكرة المصرية، وذلك خلال التشكيل الذي وضعه خلال استضافته بقناة "النهار" الفضائية.





وجاء تشكيل الجنايني كما يلي:





حراسة المرمى: إكرامي الشحات.





الدفاع: محمد عبد الشافي - ماهر همام - إبراهيم يوسف - إبراهيم حسن.





الوسط الدفاعي: محمد شوقي - حسام غالي - حسن شحاتة - حازم إمام.





الهجوم: محمود الخطيب - حسام حسن.



