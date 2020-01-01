الأرصاد: طقس الخميس مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 33

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:05 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تفاصيل حالة الطقس ليوم غد الخميس، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، محذرة من وجود شبورة صباحا علي بعض المناطق مع فرصة سقوط الأمطار.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن البلاد مازالت تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.

وأوضحت أن البلاد تشهد طقس مائل الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس، القاهرة العظمى  33 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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طقس درجات الحرارة بوابة الفجر العظمى الصغرى الخميس الأرصاد

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