تعيين محافظ قنا رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

Advertisements

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماع مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا بحضور الأستاذ الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور عبد الفتاح تركي عميد المعهد وأعضاء مجلس الإدارة بالمعهد.

في بداية الاجتماع تم عرض قرار الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1721 بتاريخ 2062020 بشأن تشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، ووافق المجلس على تعيين محافظ قنا رئيسا لمجلس الإدارة وتعيين السيد عميد المعهد أمينا للمجلس، كما وافق مجلس الإدارة على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور عبد الفتاح تركي عميدا للمعهد.

كما تم عرض والتصديق على اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بالعهد وشملت اللجان التالية (لجنة شئون الطلاب والدراسة والامتحانات – لجنة شئون العاملين والشئون الإدارية – لجنة التجهيزات والمكتبة – اللجنة التأديبية للطلاب والعاملين – لجنة العلاقات الخارجية والبحوث والمؤتمرات).

وخلال الاجتماع تم عرض واعتماد عدد من القرارات المالية والإدارية والتنظيمية للمعهد خلال الفترة من 192019 وحتى 3062020، ووافق مجلس الإدارة على تجديد التعاقد مع طبيب بشري لتقديم الخدم الطبية للطلاب بالمعهد، وتمت الموافقة أيضا على دعم المكتبة بما تحتاج إليه من كتب ومراجع علمية لخدمة العملية التعليمية داخل المعهد.

كما تم عرض ومناقشة قرارات مجلس ادارة صندوق التكافل الاجتماعي بشأن تخفيض المصروفات الدراسية المقررة لبعض الطلاب وفقا لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وكذا الطلاب المتميزين علميًا، كما التصديق على تشكيل لجنة لإدارة الأزمة برئاسة السيد عميد المعهد وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وعقب الاجتماع تفقد محافظ قنا قاعات المحاضرات والامتحانات بالمعهد، موجها بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد خلال امتحانات الفرقة الرابعة لطلاب المعهد، مؤكدا على اهتمامه بدعم العملية التعليمية داخل المحافظة لتوفير مناخ دراسي جيد للطلاب من أبناء قنا والمحافظات الأخرى يساعدهم في تحقيق التفوق والتميز العلمي.



تطورات كورونا في مصر:



أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.