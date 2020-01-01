تعيين محافظ قنا رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:03 م
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماع مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا بحضور الأستاذ الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور عبد الفتاح تركي عميد المعهد وأعضاء مجلس الإدارة بالمعهد.
في بداية الاجتماع تم عرض قرار الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1721 بتاريخ 2062020 بشأن تشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، ووافق المجلس على تعيين محافظ قنا رئيسا لمجلس الإدارة وتعيين السيد عميد المعهد أمينا للمجلس، كما وافق مجلس الإدارة على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور عبد الفتاح تركي عميدا للمعهد.
كما تم عرض والتصديق على اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بالعهد وشملت اللجان التالية (لجنة شئون الطلاب والدراسة والامتحانات – لجنة شئون العاملين والشئون الإدارية – لجنة التجهيزات والمكتبة – اللجنة التأديبية للطلاب والعاملين – لجنة العلاقات الخارجية والبحوث والمؤتمرات).
وخلال الاجتماع تم عرض واعتماد عدد من القرارات المالية والإدارية والتنظيمية للمعهد خلال الفترة من 192019 وحتى 3062020، ووافق مجلس الإدارة على تجديد التعاقد مع طبيب بشري لتقديم الخدم الطبية للطلاب بالمعهد، وتمت الموافقة أيضا على دعم المكتبة بما تحتاج إليه من كتب ومراجع علمية لخدمة العملية التعليمية داخل المعهد.
كما تم عرض ومناقشة قرارات مجلس ادارة صندوق التكافل الاجتماعي بشأن تخفيض المصروفات الدراسية المقررة لبعض الطلاب وفقا لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وكذا الطلاب المتميزين علميًا، كما التصديق على تشكيل لجنة لإدارة الأزمة برئاسة السيد عميد المعهد وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
وعقب الاجتماع تفقد محافظ قنا قاعات المحاضرات والامتحانات بالمعهد، موجها بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد خلال امتحانات الفرقة الرابعة لطلاب المعهد، مؤكدا على اهتمامه بدعم العملية التعليمية داخل المحافظة لتوفير مناخ دراسي جيد للطلاب من أبناء قنا والمحافظات الأخرى يساعدهم في تحقيق التفوق والتميز العلمي.

تطورات كورونا في مصر:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورون المنظمه العالميه الصحه العالميه أ 348

أخبار تهمك

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - خناقة شوارع بطلها نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و نصف

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

منذ 43 دقيقة

جلسة مفاجئة في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ يوم

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 4 ساعات

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. عزل نجم ريال مدريد بسبب فيروس كورونا

منذ ساعتين

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس اتحاد الكرة يصدم محمد صلاح

منذ 42 دقيقة

بعد صفقة طاهر.. الأهلي يحسم مصير صلاح محسن

منذ ساعة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ يوم

زيدان يستبعد نجم ريال مدريد من المشاركة أمام ديبورتيفو ألافيس

منذ ساعة و 11 دقيقة

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"الهجان" يترأس اجتماع مجلس المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا ويعتمد نتيجة الامتحانات (صور)

محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

تجديد الثقة في محافظ قنا رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

تجديد تعيين "تركي" عميدا للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا

إقامة المعسكر المنهجي لإعداد القادة الاجتماعيين للطلاب المتفوقين بقنا

بالورود والشيكولاته.. محافظ قنا يستقبل حجاج بيت الله الحرام

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:54 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

05:05 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

05:30 م

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

03:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»