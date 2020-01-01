مصطفى وفيق لـ"الفجر الفني": سعيد بالتعاون الأول مع محمد شحاتة وانتظروا المزيد

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يستعد المطرب محمد شحاته، لتصوير أحدث أغانيه التي تحمل إسم "كدة خلصت" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من ألحانه.



أغنية "كدة خلصت" من كلمات محمد فتحي، ألحان محمد شحاتة، توزيع جمال فتحي، ومن إنتاج شركة Talent Concept Production لمالكها مصطفى وفيق، الكليب من إخراج محمود علي، ومدير التصوير أحمد حسن.



وقال مصطفى وفيق، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "سعيد بأنه التعاون الأول للشركة مع محمد شحاتة، وسنقوم بتقديم العديد من الأعمال خلال الفترة المقبلة من أغاني وكليبات".



وتابع: "سيتم طرح كليب "كدة خلصت" عقب الإنتهاء من تصويره على عدد من القنوات الفضائية، وعبر المنصات الإلكترونية المختلة".



ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب محمد شحاتة، أغنية "خليك" كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة، وإسلام بهجت، وتوزيع توما.