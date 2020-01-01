ضربها بـ"موس" في وشها واغتصبها.. والتقرير الطبي يكشف مفاجأة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أفاد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة، الإعتداء الجنسي على طفلة سودانية الجنسية بمنطقة بولاق الدكرور، بأن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرضها للإعتداء الجنسي، ولذلك أصدر قرارا بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وأضاف المصدر ذاته، بأن المجلس القومي للأمومة والطفولة، كُلف برعاية الطفلة، وخضوعها لجلسات تأهيل نفسي لها، بعد تعرضها للإغتصاب والضرب بـ"موس"، في وجهها، فضلا عن خضوعها لجلسات تأهيل صحي، بعد تشوه وجهها.

كان اعتدى مسجل خطر وصديقه على طفلة سودانية الجنسية، بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من سوداني الجنسية، بتغيب ابنته في ظروف غامضة.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحريات العقيد أحمد الوتيدي مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن سائق توك توك "مسجل خطر"، وصديقه، خطفا ابنة المبلغ عمرها 14 سنة، وإحتججزاها ثم تعديا عليها جنسيا، وضربها أحدهما بـ"موس، في وجهها.

وتوصلت الجهود إلى تحديد هويتهما ومكانهما وأعدت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة غرب الجيزة وتمكنت من القبض عليهما وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، على خلفية قيامهما بالاتجار في مخدر الحشيش، وعثر بحوزتهما على مايقرب من 2 كيلو لمخدر الحشيش، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة مفادها قيام عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أمكن ضبطهما بمأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، حال ترددهما على دائرة القسم، وبحوزتهما 15 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 1800 جرام، مبلغ مالي، 3 هاتف محمول، وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات أنشطتهما الإجرامية، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

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