البورصات الأوروبية تتراجع بالختام مع تزايد الإصابة بـ "كورونا"

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر

أنهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا على المستوي العالمي مما يزيد المخاوف حول سرعة التعافي الاقتصادي..


وقادت أسهم السيارات خسائر الأسهم الأوروبية بتراجع 2 بالمائة، لتتداول جميع القطاعات داخل المنطقة الحمراء.

وأعلن وزير المالية البريطاني "ريشي سوناك" خطط حكومية لتعافي الاقتصاد مع مكافآت للشركات التي تعبد الموظفين للعمل بالإضافة إلى خصومات ضريبية.

وبدأ البيت الأبيض عملية الانسحاب رسمياً من منظمة الصحة العالمية حيث ارتفعت حالات الإصابة العالمية إلى أكثر من 11.8 مليون شخص، لتقترب الولايات المتحدة من 3 ملايين حالة وسط المعاناة من الارتفاعات القياسية للعدوى.

وعند الختام، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 366.4 نقطة.

وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل 6156.1 نقطة.

وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة تزيد عن 1.4 بالمائة مسجلاُ 4981.1 نقطة، كما شهد مؤشر "داكس" الألماني تراجعاً بنسبة 0.9 بالمائة ليصل إلى 12494.8 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل مستوى 1.1336 دولار.

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